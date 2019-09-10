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國航稱無意接管國泰

2019-09-10 列印
　　近期遭內地多次批評，並撤換三名高層的國泰航空（293），其股權架構備受關注。有報道引述國泰股東中國國航（753）獨立非執行董事許漢忠指出，目前國航無意接管國泰及干預其日常營運。

　　許漢忠昨日接受《南華早報》訪問時稱，有關接管國泰或參與其日常營運事項，均不在國航議程中。他表示，香港自回歸以來，北京都希望保護香港，以免「嚇窒」外國投資者，故任何中央改變國泰股權舉動，都有違其原意。

　　許漢忠又認為，除了國泰近年「炒燶油」事件外，大股東太古（019）一直管理國泰得宜，對太古充滿信心。

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