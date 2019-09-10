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保監局：改年金指引非因違規

2019-09-10 列印
　　早前有報道指，中銀人壽旗下一隻五年可回本的可扣稅延期年金計劃，遭質疑會被濫用作「避稅」，遭到保險業界投訴。保監局其後發信予業界，中銀因而改推回本期延長至八年的年金產品。保監局行政總監張雲正表示，該局於八月底修訂有關可扣稅合資格延期年金計劃，涉及回本期補充說明，但指修訂並非由投訴引發，而是希望業界推出可扣稅年金計劃時，能符合針對解決本港人口老化的退休安排問題。張指是次修訂指引補充說明不涉年金違規銷售或投訴，只是該局發現個別銷售人員以退稅為誘因，作主要年金推介方式，有違長期持有年金的政策目的，所以才修訂補充說明。他稱，新補充說明是適用所有保險公司，認為年金產品八年回本期較為平衡，可避免被用作旨在扣稅。

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