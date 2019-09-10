港股通新貴受追捧 南方能源勁升56%

上交所及深交所日前公佈港股通股票新名單，多隻港股通新貴熱炒，但被剔除名單的股份卻大跌，如被納入的南方能源（1573）昨日飆升逾56%，收報1.16元；相反被剔出港股通，日後未能獲北水吸納的廣澤國際（989），昨日急瀉四成並停牌。



南方能源（1573）昨日飆升逾56%，收報1.16元。光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，該股此前受市場關注較少，成交量甚低，突然被納入港股通後資金湧入，加上市場追捧新貴情緒高漲，因此股價升幅明顯。南方能源五月前股價逾17元，惟遭沽空機構狙擊，股價大瀉近九成，至今未見明顯反彈。



廣澤遭剔出 停牌瀉四成



相反，被調出港股通的股票昨日股價多見跌幅，跌幅最大的為廣澤國際，昨日瀉五成半停牌，停牌前報0.101元，跌40.6%。不過一些知名大股如渣打集團（2888）、大新銀行（2356）、民銀資本（1141）等雖被剔出卻有微升。耀才證券研究部總監植耀輝指，這些金融股本身為大價股，港股通進出與否對其影響不大。另外，中糧肉食（1610） 昨日亦升近9%，植耀輝稱，除了被納入港股通，豬肉概念板塊近期被大肆炒作亦是中糧肉食受追捧的原因。



今年六月才掛牌上市的中國東方教育（667）、錦欣生殖（1951）和翰森製藥（3692）亦被納入港股通；東方教育昨日升約7%，錦欣生殖升8.7%，但翰森製藥跌近6%。溫傑稱，內地投資者對於市值較小，成交量不高的新股較偏好。他又指，近期市場趨勢為北水南下，或多或少影響香港投資者情緒，因此港股通新貴在資金層面受追捧。此外，近期本港政治話題敏感，教育、醫療類新貴跟香港相關性低，而且內地投資者較為熟悉，亦是資金吸納主要原因。







