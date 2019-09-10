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中信里昂料港GDP跌0.7%

2019-09-10 列印
　　中信里昂預期，本港經濟今、明兩年分別按年跌0.7%及0.5%，於2021年才回復正面增長。另外，惠譽分析師Andrew Fennell接受外電訪問時指出，惠譽下調香港評級，反映目前社會衝突影響國際對香港法治看法，但強調香港仍是高評價經濟體，仍有強勁財政緩衝空間。

　　受近日社會事件影響，中信里昂首席經濟師裴思偉預料，香港今年GDP將按年下降0.7%，明年將維持負增長0.5%，於2021年才會恢復正面增長。他預計本地飲食行業表現欠佳，表示社會運動將削弱住戶消費意欲，明年中才有好轉跡象。此外，他預測明年上半年固定資本形成將有雙位數跌幅。

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