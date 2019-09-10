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聯通電信共建5G網絡

2019-09-10 列印
　　聯通電信5G合作建網終於達成，中國聯通（762）與中國電信（728），昨日簽署《5G網絡共建共享框架合作協議書》，確立雙方會在全國範圍內合作建立一個5G接入網絡，當中聯通和電信會劃定區域，分區建設，在各自負責的劃定區域內，進行5G網絡建設相關工作，包括建設、投資、維護及承擔網絡營運成本。

　　根據合作協議，雙方就5G網絡共建共享，將採用接入網共享方式、核心網各自建設，實現5G頻率資源共享。協議又指出，聯通和電信會聯合確保5G網絡共建共享區域的網絡規劃、建設、維護及服務標準統一，保證同等服務水平。而原本用戶歸屬不變，品牌和業務運營均會保持獨立。

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