﻿中環IFC外望——李嘉誠不能接受社會暴力升級

長和資深顧問李嘉誠（見圖）前日再度公開談及反修例示威，希望年輕人能體諒大局，執政者則能網開一面。慈山寺發言人回應指，李嘉誠對於近日社會暴力升級，對法治造成衝擊不能接受，他希望大家能夠渡過難關。



李嘉誠前日前往慈山寺，聯同逾1000名信眾為香港祈福。李嘉誠在祈福活動後向在場信眾發言，希望能夠「和和平平」。他稱，「事實嚟講，香港好多年好多年，除了二次世界大戰外，我認為今次是最大最大嘅衝擊。」他說︰「如果現在咁樣落去，是非常不好的，我都擔心的。我們希望，香港人能夠渡過這個難關。」



李嘉誠續稱，「希望年輕人能夠體諒大局，執政者亦都能夠對我們未來主人翁，可以網開一面。」他表示，雖然法律和人情有衝突，但在政治問題，都要兩方面，「大家能夠為對方諗一諗，就好多大事可以化為小事。」



慈山寺發言人昨日回應，李嘉誠對於近日社會暴力升級，對法治造成衝擊，不能接受。李嘉誠感到非常擔心，他認為社會共存，要推己及人，好希望大家能渡過難關，各方體諒大局，為香港着想。



騰訊傳與快手成立合營



據報騰訊將與內地最大直播平台之一的快手成立合資公司，但各自仍將保留產品獨立營運。



內地媒體報道，騰訊正與快手討論合作方案，最大可能是雙方將成立合資公司，以推出遊戲為主，其他產品有可能包括直播、短視頻或社區等。



報道指，騰訊最看重的是快手的產品，認為本身的平台與內容業務能力比不上快手。快手將抽調部份人手，帶領新公司研發產品，而快手及騰訊旗下的微視將繼續保持獨立營運。



高瞻