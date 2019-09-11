﻿毋須審批 證券業務全面開放 QFII及RQFII額度取消 利外資買賣

國家外匯管理局公佈決定取消合格境外機構投資者（QFII）及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制。今後，不再對單家合格境外投資者的投資額度進行備案和審批，具備相應資格的境外機構投資者，只需進行登記即可自主匯入資金開展符合規定的證券投資。



外管局新聞發言人、總經濟師王春英指此次取消投資額度限制，為深化金融市場改革開放及服務全面開放新格局的重大舉措。市場亦料此舉利好投資環境，而截至今年8月末，QFII及RQFII實際累計獲批額度均僅達兩者總額度約三分之一。內地於2002年及2011年分別開始實施QFII及RQFII制度，自二者實施以來，共有來自全球31個國家和地區，超過400家機構投資者透過此渠道投資中國金融市場。



近年來，QFII及RQFII額度有所提升，其中截至8月末，QFII投資總額度為3000億美元，獲批投資額度由2003年初設時的3.5億美元升至今年8月末累計獲批額度1113.76億美元，共292家合格境外投資者獲批；RQFII制度則由香港擴大至20個國家和地區，投資總額度近2萬億元人民幣，共222家RQFII機構累計獲批6933.02億元人民幣投資額度。



去年6月，外管局為推動合格境外投資者制度外匯管理改革，已取消QFII資金匯出20%比例限制，亦優化額度管理流程，外匯管理方面僅餘投資額度限制。今年6月，人民銀行副行長、外匯局局長潘功勝曾表示將推動QFII及RQFII機制改革，擴大投資範圍，研究適度放寬，甚至取消QFII額度管理。



推動A股國際化



王春英稱改革除取消投資額度限制，亦一併取消RQFII試點國家和地區限制，有助於進一步便利境外投資者投資境內證券市場，提升內地金融市場開放的深度和廣度。



香港金管局表示歡迎內地當局取消QFII和RQFII的投資額度，指取消有關額度「將進一步便利國際投資者配置內地資產，有助香港更好發揮作為全球離岸人民幣樞紐及國際投資者進入內地金融市場跳板的角色。」



滙豐資本巿場亞太區聯席主管陳紹宗表示，取消QFII及RQFII投資額度限制，是中國資本市場改革開放的一項重要進程。今次措施，將吸引環球投資者進入中國。德意志銀行固定收益策略分析師劉立男接受內地媒體採訪時稱，若將海外央行、金融監管機構投資計算在內，預期是次取消投資額度限制在未來5年將帶來5.5萬億元資金流入人民幣債券市場。