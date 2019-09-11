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﻿科技股跌 杜指升73點

2019-09-11 列印
        市場觀望中美貿易戰進展，以及各國央行減息步伐，美股早段出現調整，科技股跌幅顯著。杜指早段跌約百點，跌至約26730點，相當於0.4%跌幅。標普指數早段跌約0.7%，而納斯達克指數更跌近1%。油價則向上，紐約期指昨晚升穿每桶58美元，升幅約0.4%。

        市場仍然觀望中美貿易談判進展，國務院副總理劉鶴昨天表示，中方堅決反對貿易戰，因為這並不符合整個世界的利益。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26909點，升73點；納斯達克指數收報8084點，跌3點。

  滙控（005）美國預託證券價格曾見59.77港元，較香港收市價升0.87港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見340.18港元，較香港收市價跌0.02港元。
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