惠譽降港鐵評級至「AA」 警告降級行動或未完

信貸評級機構惠譽繼上周五將香港評級下調至「AA」後，又將港鐵（066）的評級下調至「AA」，評級展望為負面。惠譽中國及香港主權評級分析師費安德（Andrew Fennell）昨表示，若本港社會衝突持續，或會導致惠譽採取進一步負面評級行為。



惠譽表示，將港鐵的長期外幣及本幣發行人違約評級由「AA+」下調至「AA」，評級展望為負面。同時，亦將港鐵的優先無擔保評級（Senior unsecured rating）由「AA+」下調至「AA」。惠譽解釋，由於港鐵公司與香港政府有重要聯繫及戰略重要性，今次降級是要統一港鐵及香港的評級。



費安德昨日指出，港府的自治權受到侵蝕。持續的社會不穩定性，進一步破壞法治評價和商業環境的穩健性，以及本港經濟受到來自內地的溢出效應影響，都可能會導致惠譽再次調低對本港的評級。不過，若持續的社會衝突得到解決，商業信心持續恢復，或者中國的主權信用狀況改善，惠譽或將採取正面評級行動。



公共財政仍穩健



惠譽日前對本港評級展望為「負面」，被問及何時恢復對本港的展望，費安德無法給出具體的時間，他續指，若本港持續的社會衝突未能得到解決，惠譽將會保持對香港負面的展望。另外，根據以往的經驗，被下調評級的經濟體，有65%的機會會在未來8至9個月內再次被下調評級，但他強調相關數據只是統計數字，若內地的評級獲得上調，或會對香港的評級有正面作用。



費安德重申，目前本港財政儲備可提供充足的緩衝資本，「一國兩制」亦未見有可能出現轉變，加上聯繫匯率制度運作正常，本地公共財政管理亦十分穩健，故即使下調香港評級，其目前的評級亦相當高。



他進一步表示，惠譽此次下調香港評級至「AA」，更加反映了香港與內地日益加強的經濟、金融、社會和政治聯繫，這樣的變化，與香港和內地「A+/穩定」主權評級差距縮小的趨勢是一致的。



