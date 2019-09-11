8月PPI按年下跌0.8%，此前市場預期跌幅為0.9%。國家統計局城市司高級統計師沈贇指，8月PPI降幅較7月擴大0.5個百分點，據測算，0.8%的降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負0.2個百分點，新漲價影響約為負0.6個百分點。
內地PPI上月挫0.8% 三年最大跌幅
8月PPI按年下跌0.8%，此前市場預期跌幅為0.9%。國家統計局城市司高級統計師沈贇指，8月PPI降幅較7月擴大0.5個百分點，據測算，0.8%的降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負0.2個百分點，新漲價影響約為負0.6個百分點。
港鐵公開CCTV截圖 跨部門澄清太子站 8.31無死人
八三一示威，警員進入太子站及一列車上，一共拘捕六十三人，當中七人受傷，有傳言稱有人死亡，引起廣泛關注。政府多個部門聯同港鐵昨日開記者會，澄清沒有收到死亡報告。 港鐵昨天首次公開二十六幅在太子站、荔枝角...
2019-09-11
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未見美經濟衰退即將來臨 努欽：中美未來數周重啟貿談
美國財長努欽表示，特朗普政府尋求重啟與中國的貿易談判。對於貿易談判對美國造成經濟衰退，努欽表示沒有看到美國經濟衰退的威脅，並預計美國經濟將迎來積極的一年。 努欽在Fox Business Network上表示，談判準備在未來幾周內展開，而美國官員的目標是與中方「達成一項好的協議」。九月中將有副部長級別的中國官員訪問華盛頓，隨後中國副總理劉鶴，努欽和美國貿易代表萊特希澤將在華盛頓會晤。努欽表示，他們來這裏，我認為這是中方願意繼續談判的誠意的表現。他又指，如果能達成一個好協議，一個對美國有利的協議，他們就會簽字。如果沒有，總統完全可以繼續徵收關稅。 中美貿易談判，美國目的是尋求...
2019-09-11
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英國會再否決提前大選動議 約翰遜堅決不求歐盟延脫歐
第六次在國會內受挫，英國國會再度否決了首相約翰遜第二度提出提前舉行大選的動議，但他仍然保持強硬態度，堅稱不會請求歐盟進一步延長脫歐期限。 按照規定，約翰遜最少要取得三分之二（四百三十四票）支持，才可提前於十月十五日舉行大選。不過，只有二百九十三位議員投贊成票，結果不夠票通過。 有議員警告約翰遜，如果他不理會國會而強行帶領英國在無協議「硬脫歐」，會對他採取法律行動。但他重申：「不管這個議會採用甚麼方法捆綁我雙手，政府都不會要求歐盟再延長英國的脫歐期限。」 較早時，由於約翰遜上周驅逐二十一名「作反」的保守黨議員出黨，保守黨在國會內已失去大多數議席優勢，即使約翰遜繼續保住首相...
2019-09-11
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觀望氣氛濃厚 西貢豪宅睇樓成交量俱放緩
近月，西貢區買家及業主維持觀望態度，洋房成交價主要集中約2000萬至3000萬。例如，匡湖居有洋房獲同區租客以2850萬承接自用，呎價逾2.7萬；清水灣道的松濤苑，近期罕有連錄2宗成交。 中原...
2019-09-11
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毋須審批 證券業務全面開放 QFII及RQFII額度取消 利外資買賣
國家外匯管理局公佈決定取消合格境外機構投資者（QFII）及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制。今後，不再對單家合格境外投資者的投資額度進行備案和審批，具備相應資格的境外機構投資者，只需...
2019-09-11
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易帥煥然一新 急流必拔「河」
科羅拉多急流上月改由前美國國腳羅賓費沙執教，即於美職收錄兩連勝，當中前鋒莊拿芬路易斯腳風大順，加上挾主場之利下，明早聯賽勢可輕取攻強守弱、近期頻頻失分的洛杉磯銀河，主勝去馬！ （Now638、有線614、654、無線myTV Super301台明早9:00直播） 今季科羅拉多急流一直在西岸下游徘徊，不過八月尾改由前美國國腳羅賓費沙領軍後即谷底反彈，先後擊敗紐約紅牛和西雅圖海灣者全取六分，期間入四球兼一球不失。該隊本輪前以三十三分排西岸第十，落後踢多一場、第七位的波特蘭伐木者十分，這位五十二歲新帥豪言有信心可以帶領球隊取得季後賽資格。 新鋒線有力數胡 該隊近兩仗火力有...
2019-09-11
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虎豹樂圃 樂活古蹟
自去年10月，經過多年復修的虎豹別墅悄悄地重新啟用，成為虎豹樂圃的音樂教室，並舉辦各類活動，探索這座古老大宅的可能。花了近一年的時間，虎豹樂圃的總監李明哲（Sheryl）規劃了整體方向，冀願以音樂為主...
2019-09-11
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瞓身做歌手 100萬元製靚聲碟 阮兆祥決暫緩續約TVB
阮兆祥近年搞笑扮嘢、拍劇做主持為主，可能大家都差啲忘記他是歌手出身，除17歲參加過新秀，30年前更出過個人大碟。其實這個歌手夢，祥仔一直冇放低，最近更獲唱片公司支持於下月25至27日舉行《King O...
2019-09-11
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社論——輕信網上傳言會「失明」
網絡資訊爆炸，每逢社會發生重大事故，人人轉傳未經證實的照片、短片或留言，轉瞬間真假難分，謠言滿天飛。就以反修例大型示威為例，不少人並非在現場，卻出於個人情緒或政治取向，一面倒相信網民上載的資訊和解說，受人誤導也不知。近日警方透過官方社交媒體帳號，澄清網上的不實指控，遲來好過沒來，其他部門應該效法，以正視聽。 政府宣佈撤回《逃犯條例》修例後，大規模示威衝突持續。警方近日在官方平台上載多張圖片，澄清多個不實的指控，例如有人斥男警向女示威者搜身，警方指其實是女警，強調相中警員「短髮不代表是男性」。 至於有網民不滿警員向銅鑼灣港鐵站外亂扔催淚彈，警方澄清當時站內警員先受到激進示威者...
2019-09-11
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賽日頭條——方嘉柏進擊快活谷
今晚舉行季內首次快活谷賽事，去季於谷戰勝出最多頭馬的方嘉柏，是夜屯駐重兵，而且大部分起用莫雷拉及潘頓兩位冠軍級騎師，可期連場創佳績！ 翻查過去四季的谷草開鑼戰賽果，發現方廄必有猛烈攻勢，搏殺鏡...
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