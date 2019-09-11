  • 2019年9月11日 星期三
  • 32º
  • 68%
熱門： 報料熱線伸縮警棍迦密柏雨太子站修例風波

日報新聞 > 財經

內地PPI上月挫0.8% 三年最大跌幅

2019-09-11 列印
　　國家統計局昨日公佈，內地8月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下跌0.8%，創3年來最大跌幅；反映通脹的居民消費價格指數（CPI）按年升2.8%，升幅與7月持平，續創近兩年最高。累計今年首8個月，內地平均PPI較去年同期僅微升0.1%；CPI按年升2.4%。

        8月PPI按年下跌0.8%，此前市場預期跌幅為0.9%。國家統計局城市司高級統計師沈贇指，8月PPI降幅較7月擴大0.5個百分點，據測算，0.8%的降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負0.2個百分點，新漲價影響約為負0.6個百分點。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd