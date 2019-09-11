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凱知樂推Lego新產品谷銷售

2019-09-11 列印
　　凱知樂國際（2122）昨指出，受香港近期社會事件影響，公司今年7至8月本港店舖生意額跌幅明顯，來自內地遊客部份的收入減少五至六成，但隨著九月份會在本港市場推出樂高新產品，相信全年銷量仍有所上升。

        凱知樂國際助理行政總裁及首席財務官洪誠明表示，集團上半年零售店舖關閉數量增加，而新增店舖亦較去年同期減少，洪誠明指此舉是為完善零售店舖網絡，未來會繼續關閉表現一般的店舖以及開新的零售店，保持穩定的零售網絡，新開店舖會主要集中在內地一、二線城市，尤其是二線城市，因當地租金合理，而客戶消費力高。

        他又透露，未來一年會計劃在本港再開一家樂高認證專門店，亦會考慮做更多促銷活動，以及與業主商議減租或暫時免租等。



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