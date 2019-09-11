凱知樂推Lego新產品谷銷售

美國財長努欽表示，特朗普政府尋求重啟與中國的貿易談判。對於貿易談判對美國造成經濟衰退，努欽表示沒有看到美國經濟衰退的威脅，並預計美國經濟將迎來積極的一年。 努欽在Fox Business Network上表示，談判準備在未來幾周內展開，而美國官員的目標是與中方「達成一項好的協議」。九月中將有副部長級別的中國官員訪問華盛頓，隨後中國副總理劉鶴，努欽和美國貿易代表萊特希澤將在華盛頓會晤。努欽表示，他們來這裏，我認為這是中方願意繼續談判的誠意的表現。他又指，如果能達成一個好協議，一個對美國有利的協議，他們就會簽字。如果沒有，總統完全可以繼續徵收關稅。 中美貿易談判，美國目的是尋求...

2019-09-11