華夏視聽遞上市申請 時代中國分拆物業管理

於內地拍攝多部古裝電視劇包括胡軍版《天龍八部》、劉亦菲版及陳妍希版《神雕俠侶》、趙薇主演的《京華煙雲》等劇的華夏視聽，昨日向港交所（388）遞交上市申請，該公司主要從事影視製作和藝術專業高等教育，聯席保薦人為麥格理銀行和招商證券國際。市場早前傳華夏預計集資約15.6億元。



該公司曾經拍攝多部古裝電視劇，但內地廣電總局於上月下發通知，要求自今年8月起不得播出娛樂性較強的古裝戲和偶像劇。該公司亦指出，若其製作的電視劇基於公眾利益及政策原因不能按期播出，或會對該公司聲譽造成重大不利影響，亦可能導致產生額外成本，甚至成本無法收回或不能實現預期利潤。



逆市來港掛牌



根據該公司的初步上市文件顯示，華夏視聽今年上半年純利約2.46億元（人民幣，下同），按年上升239.3%，去年純利為1.49億元，較17年下跌17.6%。另外，華夏擬將募集資金用於投資製作高質素內容、改善或擴大旗下大學容量、設施及教育設備，收購傳媒及藝術高等教育機構、培訓機構，以及用作營運資金和其他一般企業用途。



此外，時代中國（1233）亦申請分拆物業管理服務公司時代鄰里在港上市。路透旗下《IFR》引述知情人士指出，時代鄰里擬集資8000萬美元（折合約6.24億港元）。根據初步招股文件披露，截至六月底中期，該公司賺4184.5萬元人民幣，按年升33.6%，目前在管項目210個，包括15個城市的物業管理項目，在管物業建築面積逾4270萬平方米。公司擬將集資金額用於戰略投資及收購、打造智慧社區、發展一站式服務平台，以及用作營運資金及一般公司用途。



