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深高速環保公路雙線發展

2019-09-11 列印
　　深圳高速公路股份（548）總會計師兼財務部總經理趙桂萍昨日表示，該公司未來將以高速公路及環保兩項業務雙線發展，環保業務主要聚焦在有機垃圾處理、工業危廢處理及風電項目。

  她又表示，環保業務為該公司的新業務，初期主要與行業內一些大型企業如光大合作，目前亦有少數控股項目，在業務發展較成熟後，會以控股項目為主。

  該公司投資者關係總經理鄭崢指出，對公路或環保項目，內部回報要求均是不低於8%。發展新業務有一定過程，短期內高速公路業務仍是主要收入來源，而該公司正準備2020至2024年的5年計劃，會對未來雙線發展訂下較清晰的目標或方向。另外，派息方面，冀維持派息比率在大約45%，會將總資產負債率控制在65%內。

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