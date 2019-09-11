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中廣核新能源 上月發電增23%

2019-09-11 列印
　　中廣核新能源（1811）昨公佈，8月份發電量1375.1吉瓦時，按年增加22.6%。其中，中國風電項目增37.2%，太陽能項目增67.4%，燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少2.3%，水電項目升13.5%；南韓燃氣項目增25.1%。

        累計今年首8個月，中廣核新能源發電量為9135.5吉瓦時，按年增加1.9%。其中，中國風電項目按年增14.1%，太陽能項目增加1.04倍，水電項目增26.7%，燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少2.1%；南韓燃氣項目按年減少9.6%。

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