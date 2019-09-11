﻿中環IFC外望——阿里推「新六脈神劍」公司價值觀

阿里巴巴成立20周年，昨日是創辦人馬雲退任董事局主席日子，集團亦宣佈「新六脈神劍」價值觀。具體包括客戶第一、員工第二、股東第三；因為信任，所以簡單；唯一不變的是變化；今天最好的表現是明天最低的要求；此時此刻，非我莫屬；認真生活，快樂工作。



集團解釋「新六脈神劍」，是只有持續為客戶創造價值，員工才能成長，股東才能獲長遠利益；阿里巴巴成長的歷史是建立信任、珍惜信任的歷史，支付寶每一個創新產品和服務的推出都與信任有關，沒那麼多顧慮猜忌，事情因此高效；擁抱變化是阿里巴巴最獨特的DNA；逆境時懂得自我激勵，順境時敢於設定具超越性目標；集團為社會擔當的初心從未改變，將自身發展融入社會發展；像享受生活一樣快樂工作，像對待工作一樣認真地生活。



阿里巴巴亦重申，其使命是「讓天下沒有難做的生意」，願景是在數字時代「成為一家活102年的好公司」。



陳德霖退休前客串金管宣傳片



金管局總裁陳德霖下月起退休，咁退休後有乜搞作？或者可以諗吓在演藝界玩票演出吓！因為金管局最新推出的宣傳短片，就由陳德霖粉墨登場擔演一角。



金管局為加強與公眾溝通，繼去年推出facebook專頁後，昨再推Instagram專頁，並趁機推出一系列以「保護個人數碼鎖匙」為題的網上宣傳短片，短片找來飾演《愛‧回家之開心速遞》中的大小姐一角的林淑敏擔正外，還有陳德霖粉墨登場客串一角，呢個演出組合都頗有新鮮感！



短片故事大綱係講到林淑敏所飾演的大小姐如何在日常生活中不小心網購及使用免費WiFi，導致信用卡及數碼鎖匙被盜，其中一幕陳總「撩女仔」主動坐埋大小姐身邊，話畀大小姐聽佢串數碼鎖匙被偷，並引導大小姐要「換鎖」做好網上保安。



陳總今次演出，高瞻認為有啲生硬，始終臨時演員都係演員，都要用心演出㗎，要好似周星馳在電影《喜劇之王》所講，要發揮俄國導演斯坦尼斯拉夫斯基提出演內心戲精髓，即「由內、至外、再返內」，咁至夠入戲嘛！



高瞻