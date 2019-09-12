﻿斥資2900億溢價23% 港交所提併購倫交所

正當英國「脫歐」局勢未明，本港又受社會運動困擾，以及中美貿易戰白熱化之際。港交所（388）昨突然公佈，計劃斥資近2900億元收購倫敦證券交易所。假若收購成功，合併後新公司市值高達5400餘億元，服務覆蓋亞歐美三大時區，並可進行多種貨幣金融交易。但市場預期，港交所大計將面臨英國嚴格審查，加上兩地股東意向未明，交易仍存變數。



港交所在收市後公佈，擬斥資296億英鎊（約2862億港元）收購倫交所，每股倫交所股份，可換取2045便士現金（約198港元），另加2.495股港交所新股。現金加股份合計，每股倫交所股份作價8361便士（約808港元），較倫交所股份周二收市價，有近23%溢價。受收購消息刺激，倫交所股價昨晚早段曾升16%。



仍待監管及股東批准



港府作為港交所最大單一股東，昨日發表聲明，表示港交所有意進行的活動，符合其三年戰略規劃，特別是當中「立足中國，連接全球」主題，特區政府樂見港交所邁向更國際化發展。英國商務大臣利雅華表示，英國一直歡迎外國投資，但會小心研究任何對英國安全有影響的交易。



港交所表示，收購仍有待相關監管機構以及兩間公司股東批准。此外，由於倫交所正計劃收購金融資訊公司Refinitiv，倫交所股東要否決Refinitiv交易，港交所收購才能落實。港交所指，正尋求倫交所董事會向股東推薦收購建議。換言之，收購計劃仍未得到倫交所董事會批准，只是港交所單方面提出，令人聯想到港交所的建議，其實是一項「敵意收購」。



不過，港交所行政總裁李小加昨日解話稱，並非「敵意收購」倫交所，而是眼見倫交所即將和Refinitiv合併，港交所要盡快表達對倫交所興趣。被問及英國政府會否容許一間外國公司控制倫交所，李小加回應說，倫交所日後仍受英國監管，主要管理層亦會留任。他續稱，港交所在七年前收購LME（倫敦金屬交易所）時，外界亦有很多疑慮，但事實證明，港交所容許LME有相當大自主性。他強調港交所並不是中資公司，亦不是純粹香港公司，而是一間國際公司。



李小加：非「敵意收購」



惟獨立股評人David Webb表示，收購交易將大幅攤薄港交所每股盈利，股東或會否決。他又稱，港交所董事局受港府控制，歐洲監管機構未必能夠接納。



香港投資者學會主席譚紹興則表示，各國交易所近年都不斷互相併購，版圖愈大愈有競爭力。假若港交所的收購計劃成功，港交所便有足夠本錢，與美國大型交易所磋商合作。