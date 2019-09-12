﻿美股勢強收市升227點

反修例風波未平息，中美貿戰硝煙四起，香港面對內憂外患，中小企首當其衝。政府早前推出支援中小企業措施，雖然有一點幫助，但租金才是中小企的最大成本，業主不願減租，中小企亦難以支撐下去。昨天數碼港和科學園宣佈減租，可說是「及時雨」，政府應仿效，以鼓勵私人業主跟隨。 數碼港決定由十月起向所有商業租戶及初創公司提供五成租金寬減，為期六個月，預料約有六百六十間企業受惠，希望紓緩他們的經營及財政壓力。科技園公司亦宣佈，一次性寬減科學園、創新中心和工業邨的現有租戶為期六個月的五成租金。有初創公司表示，前景極為不明朗，任何成本節省，都有助儲備「子彈」，面對未來挑戰。 不過，有地產經紀表示，大...

2019-09-12