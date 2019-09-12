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﻿美股勢強收市升227點

2019-09-12 列印
  美股連升多日後反覆，杜指開市早段微跌，及後反覆回升，至昨晚11時升27點報26936點；納指升45點報8129點。歐洲三大股市齊升，英股升約1%為最佳。美國總統特朗普再在Twitter發炮轟聯儲局，應把息率減至零或更低，以協助政府用更低成本為國債再融資。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27137點，升227點；納斯達克指數報8153點，升68點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見60.49港元，較香港收市價跌0.26港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見345.58港元，較香港收市價跌0.42港元。

        美國八月生產物價指數（PPI）按月升0.1%，按年則升1.8%，高於市場預期，扣除食品和能源的核心PPI按年升2.3%，高於七月的水平。
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