Prosus持騰訊31%荷首掛 較招股價升逾三成

騰訊（700）大股東、南非傳媒集團Naspers旗下子公司Prosus昨日在荷蘭掛牌，參考價格定為每股58.7歐羅（約509港元）。該股高開29.47%，報76歐羅，最多曾升31.86%，收市仍升27.29%。另外，Prosus市值達1214億歐羅，其與所持有的30.99%騰訊股權估值的差距進一步收窄。



Prosus持有騰訊31%股權，亦持有俄羅斯社交網站Mail.ru集團、德國外賣服務公司Delivery Hero、美國網上零售商Letgo等股權。Naspers則持有Prosus的73%股權。



Naspers長期以來的估值低於其持有的騰訊股權，縮小兩者估值差距是分拆的關鍵原因之一。



持騰訊屬「股權投資」



以騰訊昨日在港收報346元計，Naspers持有的31%股權市值達1.02萬億元（約1313.85億美元）。以Prosus的招股價計算，其市值為953.7億歐羅（約8254億港元），低於其持有的騰訊股權市值。而以Prosus收市價計算，其市值飆升至1214億歐羅（約1.05萬億港元），接近其所持有的騰訊股權市值。



以Prosus昨日收市價74.72歐羅計，市值達1214億歐羅，僅次於市值達2073.52億歐羅的蜆殼公司及市值1487.3億歐羅的聯合利華，是阿姆斯特丹第三大上市公司。該公司還將在約翰內斯堡上市。Naspers將保留對Prosus的控制權，計畫持有73%至83%的股份。Naspers不會通過此次上市籌集新資金。



根據截至今年3月的財政年度，Prosus收入按年增15%，至26.5億美元（下同），營業虧損從6.15億元收窄至4.18億元。



而Prosus將其騰訊股權視為「股權投資」，令稅前利潤增37.6億元；加上以16億元出售10%沃爾瑪股權予電子商務公司Flipkart，令期內淨利潤最終達42.5億元。







