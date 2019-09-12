滙豐增樓按封頂利率 實際鎖息上限2.625厘

滙豐銀行再削減按揭優惠，將物業按揭貸款的封頂利率由最優惠利率（P）減2.65厘，上調至P減2.5厘，適用於一手、二手及轉按，即時生效；該行現時最優惠利率為5.125厘，意味實際鎖息上限為2.625厘，變相加息0.15厘。



滙豐發言人回應稱，作為主要的市場參與者，滙豐致力確保本港的按揭市場能夠健康及持續發展，該行會因市場情況定期檢視，如有需要會作出適當調整。滙豐亦指，經過參考多項因素，包括香港銀行同業拆息、該行的競爭力及市場價格，該行決定調整按揭息率。



以貸款額400萬元，還款期30年，按揭利率2.475厘計算，每月供款約為15753元；而按揭利率調升0.15厘後，每月供款約為16066元，即每月多供313元，全期總利息增加11.27萬元。



星之谷按揭行政總裁莊錦輝認為，滙豐本次加按息只是個別事件，或與其調整業務策略有關，因該行本身客戶基礎龐大，毋須靠按揭吸客。相反，其他銀行則要透過按揭吸新客，從而作交叉銷售。鑑於有關銀行此前已曾跟隨滙豐削回贈及加封頂息，在能夠維持低收益率下，亦滿意現時按揭息價，故相信它們為保競爭力，藉按揭繼續吸客，未必再跟隨滙豐加按息。



年內料維持2.5至2.8厘水平



經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，上月滙豐調升封頂息率，仍然有銀行未完全跟隨，相信本次再調按息，仍不會引發所有銀行即時跟隨，但整體按揭息率將保持上升趨勢。他預計，年內實際按揭息率將維持於相對合適的2.5厘至2.8厘水平。



近日國際評級機構惠譽下調本港的信用評級，再加上近期銀行同業拆息較為高企，銀行在按揭業務上的邊際利潤低，曹德明表示，若市場不明朗因素持續，其他銀行亦將於今年第四季收緊按揭優惠，亦包括增加罰息年期及收緊物業估價，將潛在風險降至最低。



