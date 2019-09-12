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超大現代盈警收入減半

2019-09-12 列印
　　多家企業昨日發盈警。連年虧損的超大現代農業（682）公佈，預期截至6月底止，2019年財政年度收入及虧損按年減少50%以上。超大現代已連續四年收入跟虧損錄得按年跌幅，去年截至6月底全年錄得虧損7.19億元人民幣。超大現代稱，今年全年收入及虧損減少主要歸因於公司實行業務經營策略及農業供給側結構性改革，已於2018年上半年提早終止租賃農地及生產基地。

　　恒和珠寶（513）亦預期截至6月底止年度盈利按年顯著減少，主要因2018年曾錄得出售合營企業所產生的3.63億元的一次性收益，及應佔該合營企業業績之盈利約6890萬元。恒和珠寶去年同期盈利3.55億元，按年增2.61倍。

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