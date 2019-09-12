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佳兆業上月多賣15% 億達銷售減27%

2019-09-12 列印
　　內房企佳兆業（1638）8月及今年首8月銷售額均按年錄得升幅。單計8月，佳兆業合約銷售額按年上升約14.6%至42.62億元（人民幣，下同）；合約建築面積則按年減少近7%，至23.44萬平方米。其8月平均售價逾1.8萬元每平方米，按年升約23%。

        累計今年首八個月，佳兆業總合約銷售約為443億元，總合約建築面積逾256.9萬平方米，分別較2018年同期上升約24.6%及23.8%。其平均售價約為每平方米逾1.72萬元，按年微升0.6%。

        相反，億達中國（3639）8月銷售數據錄得跌幅。單計8月，其合約銷售金額按年跌約26.8%，至5.55億元；合約銷售面積為4.18萬平方米，亦按年跌近五成。

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