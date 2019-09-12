﻿中環IFC外望——陳德霖爆98年打大鱷內幕

金管局總裁陳德霖（見圖）雖然就快退休，但近期相當活躍，昨日又在金管局專欄《匯思》發文講當年打大鱷內情，更爆出當中鮮為人知的情節。



在文中陳總帶大家重溫97年亞洲金融風暴，還透露一些打大鱷內情。話說在98年8月14日，政府財經事務局出面臨時邀約香港最大三間證券商主事人，到中環舊中銀大廈的中國會出席早餐會。券商一進包廂，只見當時為金管局副總裁的陳總單人匹馬恭候，那一刻大家滿臉錯愕，皆因外匯基金一向不涉足股票，故金管局與證券商從無往來。



陳總請他們喝完咖啡後，請他們關掉手機，然後將他們帶到金管局的辦公室。在承諾嚴守秘密後，就告知各人政府已決定入市，在股票和期貨市場反擊雙邊操控，希望他們趕回辦公室，馬上為金管局開立股票和期貨交易帳戶，配合同一日開始的入市行動。股市戰線隨即開打，恒指一洗頹勢，當天反彈564點，升幅達8.5%！



萬通：年金平均投保六萬



萬通保險國際於八月中推出可扣稅延期年金計劃，預期總內部回報率最高可達4.73%。首席市務總監蕭莉玲表示，計劃推出至今反應理想，平均投保額六萬元，與可扣稅上限看齊。此外，首席營運總監兼首席精算師葉嘉年坦言，受本港社會事件影響，八月來港投保內地客明顯減少，惟對集團影響有限。



葉嘉年表示，萬通新推的可扣稅延期年金計劃為美元保單，繳付保費年期有5年及10年期選擇；累積期方面，客戶可選擇10、20或30年期；收取年金年期則有10年及20年選擇。葉嘉年指，該計劃非保證加保證回報部份回本期為10至12年，單是保證回報部份的回本期則為11至13年。客戶於10月底前成功投保，可享高達8%首年保費折扣。



高瞻