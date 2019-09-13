歐央行減息放寬貨幣 加徵關稅互相讓步 杜指造好

中美貿易關係有改善跡象，據外電報道引述交易商指，在中美下月舉行高級別經貿磋商前，中國向美國購買至少六十萬噸大豆，是今年六月以來最多。所購大豆將於第四季分批運往中國。加上歐洲央行落實放鬆貨幣政策，美股三大指數周四早揚升，杜指曾上升159點報27296點，納指升74點報8243點。標普指數升18點，報3019點。



繼中國日前公佈首批豁免加徵關稅的美國進口商品清單，美國總統特朗普周三亦在Twitter發文宣佈，將會押後新一輪加徵關稅措施至十月十五日才實行。中國商務部對美方的行動表示歡迎。外界預料可以改善雙方新一輪談判氣氛。



美押後徵新關稅



新關稅原定在十月一日起生效，特朗普在Twitter發文，指應中國副總理劉鶴要求，以及由於中華人民共和國慶祝七十周年國慶，為釋出善意，決定將原定十月一日起實施二千五百億美元中國貨加徵百分之五關稅的措施，推遲至十月十五日才實行。



中國商務部對美方釋放的善意行動表示歡迎。發言人高峰更指，希望中美雙方採取實際行動，為磋商創造良好條件。他強調，這有利於中美雙方，也有利於整個世界。而中國國務院關稅稅則委員會，日前公佈首批豁免加徵關稅的美國進口商品清單，涉及十六款商品，由下星期二（十七日）起實施。特朗普對此表示歡迎，形容中方在一場以化解全球兩大經濟體貿易戰為目標的會議舉行前，擺出了「積極的姿態」，是一次重大措施。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27182點，升45點；納斯達克指數收報8194點，升24點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見60.67港元，較香港收市價升0.42港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見348.50港元，較香港收市價跌0.90港元。



恒指收市跌71點



分析師指出，除中美貿易戰緩和的因素，歐洲央行昨日落實放鬆貨幣政策，不但減息零點一厘，更重推量化寬鬆，亦支持美股揚升。



中美雙方在加徵關稅方面互相讓步，為下月初開展的貿易談判鋪路，兩國緊張關係進一步緩和，加上人民幣匯價進一步走強，帶動內地A股於假期前造好，不過港股昨日偏弱，恒指創近個半月高位27283後回落，更一度插穿二萬七關及50天線（26999），低見26967，其後跌勢回順，收造27087，跌71點。