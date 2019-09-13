購倫交所勢遭否決 港交所捱沽

港交所（388）前日收市後公佈以現金加股票，以約逾22%溢價併購倫交所，雖然能否奪得美人歸仍是未知之數，但顯然外間對該交易看淡，加上有外電稱英國政府或否決此次收購，亦有大行唱淡及大幅下調目標價，港交所昨日股價持續受壓，最多跌4%，全日挫3.5%，報237.4元，拖累大市逾30點，成全日表現最差藍籌。



港交所提出併購要約後，多家外電不約而同認為其收購建議會被英國政府否決。



《華爾街日報》引述英倫銀行官員稱，倫交所旗下的清算所LCH被視為市場的重要組成部份，基於金融穩定及安全，是次交易未必會獲得英國當局批准。同時英國《每日電訊報》的報道亦指出，因投資者在政治和監管方面表現出懷疑態度，倫交所或將拒絕接受港交所的併購要約。