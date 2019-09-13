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工銀亞洲手機開戶 定存4.2厘吸客

2019-09-13 列印
　　虛擬銀行最快或可於年內開業，中國工商銀行（亞洲）昨宣佈，年底前透過手機銀行成功開戶的新客戶，敍做3個月港元定期存款，可享4.2厘的年利率，最低存款額為1000元，最高限額則為10萬元。

  工銀亞洲推出「手機銀行e開戶」服務，市民毋須前往分行，可透過手機應用程式完成開立綜合帳戶的申請手續，即日完成遙距開戶。而今年底前透過手機銀行開戶的新客戶，亦可獲得100元的現金回贈。

  3個月年息方面，早前信銀國際以3.8厘稱冠，如今工銀亞洲出手，問鼎新「高息王」；此前工銀亞洲亦有推出2.6厘年息的188天港元定存，適用對象為存款額在500萬元或以上的新客戶。

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