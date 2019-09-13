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歐減息再推量化寬鬆 存款變負利率

2019-09-13 列印
　　歐羅區經濟疲軟，歐洲央行宣佈自2016年3月以來首次減息，調低存款利率0.1厘至負0.5厘新低，符合此前市場預期，而主要再融資利率及邊際貸款利率則分別維持零及0.25厘。

  此外，歐央行宣佈一系列經濟刺激措施，包括重啟去年底才結束的量化寬鬆（QE），從今年11月起，每月購入200億歐羅債券，購買計劃將在有需要的情況下盡量長期，且在新一輪QE結束後才會考慮加息。

  歐央行亦在本次會議上改變了前瞻指引，強調在歐洲通脹率收至2%目標前，利率將維持在當前或更低水平。歐央行此前預期利率將維持不變直至2020年中。

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