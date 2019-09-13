新地基礎盈利升6.6% 料港樓市全年仍平穩

新鴻基地產（016）昨日公佈截至六月底止年度成績表，期內賺少10.1%，至449.1億元，若撇除物業估值變動後，基礎盈利則升6.6%，至近324億元。增派末期股息派息7.2%，至3.7元。



新地主席兼董事總經理郭炳聯指出，目前本港局勢將為新地未來數年的業務表現有不確定因素。雖然本港經濟或走下坡，樓價亦有所放緩，但該公司副董事總經理雷霆認為，由於用家需求依然強勁，料全年樓市平穩。



新地期內總收入幾乎持平，至853億元，當中物業銷售仍是最大佔比，收入按年微跌1.5%，至413.1億元，當中本港合約銷售額約597億元，超出去年訂下的425億元目標逾40%。雷霆表示，期內售樓成績理想，除了市況配合外，亦受惠建築進度及取得售樓紙進度超乎理想。他指出，雖然過去三個月的社會事件影響賣樓部署，但新地未來九個月仍會推售樓盤，他說：「繼續貨如輪轉，月月有樓賣。」新地指，今年度落成作出售樓面面積為310萬平方呎，當中70%已預售。



有足夠土地儲備



新地上年度新增土地儲備310萬平方呎，至5800萬呎，其中2510萬呎是發展中物業。雷霆稱，中期而言，新地有足夠土地儲備及有效率的團隊，有信心能達平均每年400億元的銷售目標。他又表示，近期樓價有所放緩，但剛性需求依然強勁，相信全年樓市平穩，年底樓價與年初相約。



至於物業租務收入方面，則按年增5.9%，至250.8億元，淨租金收入亦升5.5%至196.8億元，主要是中港續租租金上升和內地新收租物業帶動。郭炳聯表示，過去數月本港政局問題影響商場表現，當中沙田新城市等以中國旅客為主的商場影響較大。他指出，今年上半年零售銷售較佳，但在七、八月均有所下跌，新地需一段時間評估才決定會否減租。新地執行董事郭基泓補充指，會支援商戶經營，包括加強宣傳、提供優惠等，但主要是待事件平靜後推出。



