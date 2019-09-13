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一帶一路融資 港鼓勵私人資金參與

2019-09-13 列印
　　銀行公會主席禤惠儀昨日出席一帶一路高峰論壇時表示，一帶一路若鼓勵更多私人風險資本參與，將會更成功；而香港金融市場以私人經營為主，為進行一帶一路項目投資及融資的理想平台。人民幣近期雖然波動，但銀行界人士指出，並未見內地有大量資金流走。

  禤惠儀引述研究指出，一帶一路國家基礎設施的資金缺口較大，無法單靠公共部門融資，因此需要更多私人資金支持；香港為進行融資的理想地方。她續稱，現時香港已成為全球最大離岸人民幣中心，處理全球70%離岸人民幣交易，亦是區內重要債券市場。本港的創新能力、風險文化及監管框架等，對一帶一路項目均重要。

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