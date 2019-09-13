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滙控傳賣法零售銀行業務

2019-09-13 列印
　　據華爾街日報報道，滙豐控股（005）計劃出售法國零售銀行業務，潛在買家為一家法國銀行，暫時未清楚交易作價；正式出售程序最早將於秋季啟動。

  滙控前任行政總裁范寧8月突辭任，其職位隨後暫由環球工商金融行政總裁祈耀年接任，此項出售計劃將為祈耀年上任後的首批戰略舉措之一。報道引述知情人士指出，在范寧離職前，滙控已決定退出法國零售銀行業務，因銀行技術升級問題導致相關計劃被推遲。

  報道稱，滙控法國零售銀行業務長期虧損，此次出售計劃是滙控縮減不具規模效益及戰略需要的長遠業務策略之一；惟具體交易作價暫不清楚，在經濟增長緩慢和負利率重壓下，歐洲銀行的估值一直處於低迷狀態。

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