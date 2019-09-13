中環IFC外望——傳快手赴美上市前融資78億

彭博引述消息人士報道，中國最大直播平台之一「快手」，正考慮在美國上市前，融資超過10億美元（約78億港元），騰訊（700）是此輪融資的主要投資者。快手對此傳聞未有回應，騰訊則不予置評。



報道指，快手計劃在明年上市，籌資資金以支持其在短片領域擴張，並抵禦來自抖音母公司字節跳動競爭。據消息人士透露，快手考慮過於今年上市。此輪上市前融資籌集逾10億美元，相應估值為250億美元（約1950億港元）。



快手去年一月也曾計劃集資，當時該公司估值約170億美元（約1326億港元）。根據CB Insights的數據，該公司在2015年1月估值約為30億美元（約234億港元）。



快手在中國社交媒體巨頭騰訊與字節跳動的競爭中具有重要戰略意義。這間成立八年的公司，投資者還包括紅杉資本、晨興資本。根據快手官方網站，截至2017年12月，其每日活躍用戶（DAU，即Daily Active Users）突破1.1億。



滙豐明年首季起 可取七年電子帳單



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高瞻