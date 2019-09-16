貿戰政局夾擊 產品銷量急降 銀行恐現裁員凍薪潮

中美貿易戰本已影響投資氣氛，加上本港示威衝突事件持續，進一步打擊市民投資意欲，更嚇怕內地客來港。多名銀行界人士指，受內外因素夾擊，該行財富管理業務自下半年以來生意慘淡，期間整體理財產品銷售額顯著下跌逾兩成，其中股票相關產品銷量更受重創。業界預期，若政經局勢持續不穩，不排除銀行業將出現裁員、凍薪潮。



有銀行人士直指，現時客戶風險胃納不高，大多對股票相關產品全無興趣，惟債券類產品仍有問津。自七月至今理財產品銷售額較上季下跌約20%，相信同業亦出現同樣情況，原因包括客戶購買股票類產品後，如買了股票掛鈎票據（ELN），都會受近期股市波動影響而坐艇；因避險而買債的客戶，一般都會長揸債券，所以又鎖死一筆資金。



股票產品失五成生意



同時本港社會動盪影響甚大，一來因本地客戶沒甚心情投資，而且有客戶部署將資金調離香港；二來內地客暫時不敢踏足香港，大大影響銀行財富管理業務，相信依重中港聯動的中資銀行所受影響更大。



有銀行主管則指，該行下半年來的理財產品平均銷售額，較上半年大跌超過20%，其中股票相關產品包括ELN、股票基金等銷情更見重創，跌幅超過50%。在避險情緒高漲下，債券類產品銷情相對較佳，保險產品銷售跌幅較小。他稱，理財產品銷量短期急跌，其中受本地因素影響，「客戶根本不想出門」，加上近期確實多了個案將資金調離香港。



不過，他認為客戶投資風險胃納大降原因，更多是環球因素影響，不少受中美貿易戰打擊的中小企老闆，個人投資意欲因而大降。



有業界人士更以「超差」形容近兩個月來的理財產品銷情，指主要受中美貿易戰、英國脫歐，加上香港社會動盪等內外因素夾擊所致，眼見理財產品銷售宗數較平時大跌30至40%。他又指，由於下半年生意慘淡，該行下令凍結人手，除非特殊情況才會填補已離職員工職位，若情況未見改善，更不排除裁員。



內地客大減 中資行止血



據了解，有內地客佔比較大的中資銀行，因應近期形勢部署削減成本止血。業界人士估計，若本港現時困境持續，末季銀行業或陸續出現裁員潮，而明年凍薪機會相當高。有個別銀行部門主管在預算明年開支時，在員工薪酬支出部份已作0%增長預算。



