聚焦儲局議息結果 恒指料二萬七拉鋸

中美貿易戰在國慶前鳴金收兵，加上A股在國家隊入市下，同時穩定港股。證券界分析指，恒指月初至今已累升逾1800點，惟投資者觀望態度濃厚，料大市本周於27000至27500點拉鋸。另外，本周有多國央行議息，投資者聚焦周四美國聯儲局議息結果，市場對減息預期稍為降溫。



中美上周互釋善意，美國正考慮訂立臨時貿易協議，中方亦傳向美增購大豆，令市場氣氛回暖，恒指上周五乾升265點，報27352點，但升至250天線受阻止步。ADR港股比例指數收報27294點，較上周五收市價跌58點。臨近國慶，人民銀行全面「降準」0.5個百分點今日生效，料可釋放8000億元人民幣流動性。早前有分析認為，多項國策與國家隊入市力托A股，將在國慶70周年前仍然持續。



港股ADR稍為向下



耀才證券研究部總監植耀輝表示，憧憬國家隊托市為市場增添動力，但投資者觀望氣氛濃厚，港股自政府月初宣佈撤回修訂《逃犯條例》至今，已累升約1800點，短線有調整壓力，料於27000至27500點徘徊。



京華山一研究部主管彭偉新指，港股仍有資金炒作，或在50天線約27000點有支持，下個較大阻力位為四月延伸下降軌頂部約27800點，但成交量愈縮愈少，顯示主要是大戶在承托，目前仍是反彈格局。



美減息預期降至八成



近期環球央行紛紛放水刺激經濟，包括上月歐洲減息0.1厘及重啟量化寬鬆，市場本周則聚焦美國聯儲局於本周四凌晨公佈的議息結果。隨著近日美國消費數據勝預期，美國10年期債息飆升，令減息預期降溫。利率期貨顯示，市場料今次減息0.25厘機率，已由上周的90%降至79.6%，20.4%則認為息率不變。



