﻿蘋果TV+免費一年 高盛劈目標價26%

高盛上周五發表報告，指蘋果公司推出為期一年的免費Apple TV+服務試用，將令硬體利潤率下降，對盈利產生負面影響，因而將蘋果公司目標價，由187美元大幅調低至165美元，顯示蘋果未來12個月隱含跌幅高達26%。一向懶理外界評論的蘋果卻高調發聲明反駁，認為不會對其業績造成實質影響。雖然蘋果公司反駁高盛質疑，但股價上周五仍要跌近2%，失守萬億美元市值。



蘋果上周秋季發表會宣佈，其客戶透過購買iPhone、iPad、Apple TV、iPod Touch和Mac，將可獲得Apple TV+免費試用一年服務。然而產品還未上架，高盛就將蘋果全年目標價由187美元降至165美元，維持蘋果評級為中立。



反駁不會影響業績



高盛分析師霍爾（Rod Hall）表示，蘋果推出購買硬體產品就可免費試用Apple TV+一年，這個硬體結合軟件的銷售組合提供消費者最高60美元折扣優惠。他指出，蘋果的會計方法，實際上將這個組合的營收來源歸類為服務，而非硬體，即使消費者不認為須為Apple TV+服務支付費用（因為免費試用一年）。他續指，將這個銷售組合的銷售歸類為服務營收看似方便，但在估算蘋果硬體產品的平均售價及銷售旺季的利潤率時極為不便。



該目標價與蘋果上周四收盤價相比，暗示蘋果未來12個月潛在跌幅高達26%，蘋果隨後罕見發佈聲明反駁，「我們並不認為推出Apple TV+試用服務及採用這樣的會計處理方式，會對財報結果造成實質影響」。



高盛報告發佈後，蘋果上周五開市一度挫2.6%，收市跌1.9%，至218.75美元，失守一萬億美元市值。以上周收市價計，市值為9885.7億美元。