穆迪降港評級至「負面」 指示威侵蝕制度優勢

繼惠譽早前下調本港信貸評級及評級展望後，另一大型信貸評級機構穆迪宣佈將本港評級展望由「穩定」下調至「負面」，信貸評級則仍維持「Aa2」 不變。穆迪稱今次下調展望反映了持續的反修例示威活動正侵蝕本港制度優勢。



穆迪昨日發表報告指出，持續不斷的示威活動引發香港制度優勢遭侵蝕危機上升，政府與示威者間分歧與對立時間持續愈長，則制度優勢被蠶食風險愈增，加之本港政府及政策執行效率低於該機構此前作出的評估，均有損香港作為貿易及金融中心的吸引力。目前該機構仍維持香港「Aa2」評級水平則源於香港具有強勁財政及外部緩衝、政府的低債務負擔與所擁有的大量財政及外匯儲備，均為衝擊及長期負面趨勢提供抵禦能力。穆迪上一次下調香港評級發生於一七年五月，由「Aa1」下調至「Aa2」，今次下調評級展望，反映出香港信貸評級有機會下調。穆迪表示若目前的爭端可以在確保香港經濟和體制力量的前提下解決，前景可能會重新回穩。



陳茂波：降級推論欠事實根據



穆迪還稱，香港的經濟實力反映了其作為中國、亞太及全球市場間貿易及金融門戶的競爭力，而香港所被賦予的一定程度的政治及經濟自主權，加之其原有的內在信貸優勢使得香港較中國內地相比享有較高評級。香港一向在經濟上靠近中國但於法律制度上保持二者間距離，一旦此平衡轉變，即特區與中國在經濟同制度間聯繫均越發緊密，二者評級也將愈接近及趨向一致。兩地過密的制度框架安排及政策決策，則會削減目前香港同內地其他大城市及其他國際貿易和金融中心相比所具有的競爭力。



財政司司長陳茂波回應，不認同穆迪以近期社會事件或削弱香港制度優勢為由下調本港評級展望，認為其推論欠缺事實根據。他表示，穆迪對中港緊密聯繫的憂慮，指香港自回歸以來，實踐充分證明《基本法》為香港特別行政區落實「一國兩制」和保持繁榮穩定提供了堅實的保障。