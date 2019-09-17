  • 2019年9月17日 星期二
  • 29º
  • 74%
熱門： 修例風波北角連儂牆國旗藍衣人

日報新聞 > 財經

百威引星GIC基投 傳認購78億股份

2019-09-17 列印
        7月擱置上市的百威亞太，為配合重啟上市大計，傳正與新加坡主權基金——新加坡政府投資公司（GIC）磋商，希望爭取其成為基礎投資者，認購約10億美元（折合約78億港元）股份。不過，最終投資金額仍有調整空間，是次擬上市集資50億美元（折合約390億港元），問鼎今年集資王。

  百威亞太將於今日下午公佈全球發售股份詳情，其執行董事兼首席執行官楊克，執行董事、總法律顧問兼聯席公司秘書王仁榮，以及首席執行官Guilherme Castellan將會出席。

  該公司曾於7月5日內港招股，當時招股價介乎40元至47元，最多集資764.47億元，最後因市況反覆而叫停上市計畫。

  消息人士稱，今次招股價會與上一次作價有分別，消息人士則未有透露會否減價，但表示，今次股價計算方法複雜，故難以與上一次招股價作比較。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd