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美議員去信促FCC 禁制兩中國電訊商

2019-09-17 列印
        有美國參議員去信要求禁止兩家中國電信商在美營運。據《紐約時報》報道，兩名美國參議員Chuck Schumer和Tom Cotton以國家安全考慮為由，去信聯邦通信委員會（FCC）要求其考慮禁止中國電信（728）和中國聯通（762）在美國營運。

        報道指，兩名參議員在信中解釋，認為上述兩家電信運營商與中國政府有關聯，擔心該兩家公司會以美國人的通信市場為目標，甚至可以更改其使用的網絡渠道，使其通信時改道經過中國，因此要求FCC重新審查兩家公司在美國的網絡使用牌照。

        另外，該報亦引述消息指，共和黨領袖Mitch McConnell有興趣就該類決議加快審議議程，宣布中國的電信公司對美國的國家安全造成威脅。
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