傳晤倫交所25主要股東 港交所增敵意收購機會

港交所（388）上周三提出收購倫交所建議，兩日後即遭到倫交所董事局拒絕。路透社引述消息人士指出，港交所計劃在未來數周與倫交所的25大主要股東會面，提出敵意收購機會增加。港交所前主席夏佳理接受彭博訪問時稱，倫交所對收購的回應留有可能性。



路透引述倫交所其中一名主要股東稱，已經安排同港交所在本月較後的時間會面，並預計港交所提出的敵意收購可能性增加。其他投資者亦希望對有關交易建議多了解多於即時拒絕。報道又指，倫交所的頭20大股東中，有15名亦為港交所股東，有信心部分倫交所股東會對港交所提出的併購建議感到興趣。



英監管局︰聆聽階段



夏佳理接受彭博訪問時指出，港交所發起的併購是一宗「非常複雜的交易」，但仍有成功的機會，又表示對方在回覆中指出收購要約低估了倫交所的價值，似為交易留有可能性，交易仍有機會完成。夏佳理續指，當年港交所成功收購倫敦金屬交易所，反映出行政總裁李小加有進行跨境收購的經驗，認為對方知道如何在倫敦監管機構及金融圈子中打交道。



FCA接受外電訪問時表示，對於港交所和倫交所事宜處於聆聽階段，將會嚴格審視，強調對港交所尋求併購倫交所沒有堅定觀點。



港交所提出收購倫交所作價溢價約23%，回看2012年洲際交易所宣布對紐約泛歐交易所提出82億美元的收購提案，相當於宣佈時紐約泛歐交易所股價38%的溢價。今年2月，納斯達克旗下的子公司亦宣佈收購奧斯陸證交所全部股票，作價較奧斯陸證交所2018年12月17日的收盤時的市值溢價38%。相較之下，港交所今次對倫交所開出23%的溢價不算太高。



李振豪又指，在倫交所層面上看，香港未必是其首選，並且倫滬通開通後成交量膨脹的機會很大，故香港成功收購的機會渺茫。