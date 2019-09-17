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多間房企料分拆物管上市

2019-09-17 列印
        星展銀行(香港)研究部中國房地產業分析主管王丹表示，一線城市如深圳等地樓市調控不會放鬆，因恐樓價有報復性上漲；料三四線城市未來放寬調控可能性較大。他又預計，包括華潤置地(1109)、世茂房地產(813)、建業地產(832)及富力地產(2777)等將在年內或明年分拆物業管理公司上市。

        近年多間內房企分拆物管上市，王丹稱，內地物業管理行業盈利增長超過5%，該行業防禦性強且不失高增長，長遠看好行業前景；料上市物業管理公司至2021年增長將達三成。她認為擁有2000萬平方米合約面積、超過1000萬平方米在管面積，以及2018年全年淨利潤超過5000萬元的物管公司上市才能吸引投資者。
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