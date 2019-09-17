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蒙牛79億收購澳洲有機奶粉商

2019-09-17 列印
        蒙牛乳業（2319）昨公佈，以78.6億元安排計畫的方式，收購澳洲有機嬰幼兒配方奶粉及嬰兒食品的廠商Bellamy's Australia Limited的全部股本。

  蒙牛表示，擬以每股12.65澳元（約68.15港元）收購所有蒙牛未持有的Bellamy's股份，須就計劃股份支付的總對價不超過14.6億澳元（約78.6億港元）。集團預期，會以內部資金結合銀行融資的方式，為建議的收購交易提供資金。另外，在有關計畫生效的前提下，對方獲准派付特別股息每計劃股份0.6澳元。集團指出，現持有約324.8萬股Bellamy's股份，佔已發行股本約2.9%。

  蒙牛指出，截至6月底止，Bellamy's淨資產約2.323億澳元。蒙牛續稱，是次收購交易有助集團利潤率的增長。
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