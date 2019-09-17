﻿中環IFC外望——蔣麗苑：有人引導父發言感痛心

由工業家蔣震成立的震雄集團（057），早前先後爆出擬私有化及管理層爭拗等問題。早前有媒體向蔣震進行訪問，他對已安排繼任人說法予以否定。而蔣震六女兼震雄主席蔣麗苑（見圖）昨日發聲明，對父親向媒體作出言論感到痛心，為守護父親意願及使命作出回應。



蔣麗苑於聲明指出，她現時為公司主席兼總裁，以及蔣震工業慈善基金行政董事，相關委任程序及其重要文件，早於2003年由蔣震親自指示及落實。在聲明內蔣麗苑指出，她對其父交託定必堅定、嚴肅、果斷執行他的叮囑，繼續與管理團隊努力工作，守護其意願及承傳使命。



蔣麗苑又指出，近日媒體多篇關於公司及其本人報道，內容失實誤導，其中有關震雄私有化傳言，公司於8月22日發出正式公告，澄清並無此事。至於其他失實報道則不會逐一評論，並指近期發生的事件，已交由律師團隊跟進。



蔣麗苑稱，由於事件已進入司法程序，發出此聲明後，不希望公開周旋於任何爭拗及回應中。待相關司法程序完成後，一切自會水落石出，並以其父蔣震為榮。



領展總部大增環保設施



近年積極發展綠色項目的領展（823），最近已進駐東九龍的「海濱匯」總部，指出其綠色項目開支佔總建築成本3.3%，高於政府的最高2%。領展預告將三樓平台花園開放予公眾，目前已添置智能緩跑徑、節能風扇等多個設施。領展項目及營運總監黃漢強表示，在東九龍商業區發展智能項目較中環佳，冀藉此推動綠色社區發展。



領展委託奧雅納作建築工程顧問，為海濱匯設計逾40項環保設施，其中擬開放三樓平台花園予公眾接觸。



該花園一半面積加入運動設施，包括在緩跑徑應用智能地板，市民跑步時可轉換電能，黃漢強稱是本港首間商廈引進該技術，「正常踩電動單車會直接差電，但呢個地板會先將能量存入電池，再分配到有需要設備。」而跑步徑上方亦安裝節能風扇，可增加空氣流動及排走部份污濁物質。



高瞻