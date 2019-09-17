﻿避險情緒升溫 油價曾升兩成 沙特油廠遇襲 杜指挫142點

沙特阿拉伯兩座石油設施遭無人機襲擊損毀，要暫停運作，導致全球石油減產逾5%，刺激布蘭特期油一度急升19.5%，市場避險情緒升溫，加上觀望聯儲局本周議息結果，利淡投資氣氛。杜指早段報27078點，跌140點；標普500指數報2995點，跌12點；納指報8143點，跌33點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27076點，跌142點；納斯達克指數收報8153點，跌23點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見60.07港元，較香港收市價跌0.53港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見343.51港元，較香港收市價跌3.09港元。



美斥伊朗為幕後黑手



親伊朗的也門胡塞武裝組織上周六承認以10架無人機，襲擊沙特阿美全球最大煉油廠及一個主要油田，但美國堅持伊朗才是襲擊幕後黑手。一名拒絕透露姓名的美國官員利用衞星圖片解釋，以襲擊準繩度及方位，判斷攻擊來自西北偏西方，而非南方的也門。他更指未來數日會公開更多證據，反駁武裝組織自稱發動襲擊言論。



不過，英國廣播公司（BBC）引述一份2018年聯合國報告指，也門胡塞武裝組織所用的Qatef-1無人機，與伊朗的Ababil-T無人機「幾乎一模一樣」。據法新社報道，伊朗外交部駁斥美國指控，稱這些指控「毫無意義」，更直言只是（美國）要對伊朗進行報復藉口。



美國總統特朗普則宣佈，已授權釋放戰略石油儲備，以定油價。同時美方堅稱襲擊幕後黑手是伊朗，伊朗反指美方說謊，特朗普指「炮彈已經上膛」，暗示可能就事件採取軍事行動回應。伊朗再次否認指控。



分析指出，沙地原油生產基地於上周六遇襲影響，暫時超越美國聯儲局即將召開議息會議的影響，即使目前美股三大股指均處於接近歷史最高水平，但此事仍然令投資界動盪不安。油價急漲，布蘭特期油曾急升19.5%，創1988年石油期貨開始交易以來最大升幅，每桶高見71.95美元；紐約期油亦曾漲15.5%，至每桶63.34美元。受國際油價大漲影響，埃克森美孚、雪佛龍、道達爾等美股原油板塊，普遍攀升逾1%，其中康菲石油更升逾5%。



中東影響暫超議息



投資者同時密切關注聯儲局本周貨幣政策會議，央行決策者將在周四凌晨宣佈議息結果。目前市場預計聯儲局九月減息0.25厘，但其對未來計劃看法，將決定股市是否繼續保持在歷史高位，料年底前或要再減息一至兩次。