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﻿李克強：中國經濟保六不易

2019-09-17 列印
        中國總理李克強周日接受俄羅斯塔斯社書面採訪時表示，中國經濟能在當前錯綜複雜的國際形勢下，在較高基數上保持6%以上的中高速增長十分不易。

　　另據國家統計局公佈，八月內地主要經濟數據繼續放緩，中國經濟的「三駕馬車」，即投資、消費及工業增速均遜於預期。國家統計局新聞發言人付淩暉表示，月度指標變化因受各種因素影響會有一定波動，但從全年整體來看，經濟運行保持總體穩定而且穩中有進的發展趨勢，有信心可實現全年發展目標。

        國家統計局數據顯示，今年八月內地社會消費品零售總額按年名義增長7.5%，較預期增幅回落0.4個百分點。單計八月，規模以上工業增加值按年實際增長4.4%，打破2002年2月來最低水平。
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