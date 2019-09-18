百威集資最多582.4億 3030元入場明招股

百威亞太（1876）招股引入發售量調整權，擬擴大公司集資調整空間，若悉數行使，集資額將高達582.4億元。百威亞太重啟上市，昨日公佈招股詳情，全球發售初步提呈發售逾12.6億股股份，當中5%會作香港公開發售，每股發售價介乎27至30元，每手100股，入場費為3030.21元。記者 梁安琪



百威亞太將於明日起展開招股，下周一（23日）截止，本月30日掛牌。



百威亞太是次上市擁有發售量調整權，即公司在認購股份過程中可以增加首次公開招股的招股數量，根據招股文件顯示，如發售量調整權獲悉數行使，百威亞太可以發行最多近4.65億股額外發售股份。若以發售價每股30元計算，百威亞太在未行使超額配股權及發售量調整權時，最高集資額為368.5億元，若悉數行使，集資額將高達582.4億元。



百威亞太執行董事兼首席執行官楊克指，百威是次在行使超額配股權以及發售量調整權後，發售股份合共佔已發行股本之15%，公司保留發售量調整權，是希望能有空間去調高發行量，但他重申行使發行量調整權並不會攤薄投資者的股權。



百威亞太必須在定價協議簽訂時或之前行使該調整權，本港過去較少有公司使用發售量調整權，若以過去較為大型的上市公司為例，2013年上市的光大銀行（6818）以及2010年上市的友邦保險（1299）均有設置發售量調整權，友邦更全數行使該調整權，最終集資1590億元，目前仍為本港史上集資王。



被問及是否擔心本港目前的社會環境動盪，楊克認同現時社會環境確實較為動盪，但公司對於本港市場仍然有信心，因其作為一個國際金融市場，在亞太區仍然有領先地位，再加上百威亞太是一個亞太區領先企業，選擇在本港上市，會更有利於公司未來增長。