  • 2019年9月18日 星期三
  • 27º
  • 90%
熱門： 港鐵出軌紅磡站連儂牆修例風波

日報新聞 > 財經

麗展簽綠色貸款融資36億

2019-09-18 列印
        麗新發展（488）旗下財閣與18家銀行簽訂綠色貸款協議，融資36億元，並獲得超額認購2.39倍。麗展表示，款項將用以發展海洋公園萬豪酒店，而是次融資亦是首筆只用於本港酒店物業的綠色貸款。

  麗展表示，財閣於周一向18家銀行融資，並簽署36億元四年期有抵押定期貸款，年利率為香港銀行同業拆息（HIBOR）加1.2厘，法巴銀行和建銀亞洲擔任綠色金融顧問。麗展表示，融資已獲得超額認購2.39倍，即收到總承擔122億元，款項將用於酒店發展成本的融資或再融資。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd