麗展簽綠色貸款融資36億

第八場三班一二○○米。開季至今容天鵬雖然只贏了一場頭馬，但若計跑獲二、三名的次數，則位列頭三名，換言之，其鬥志必佳，只是暫時搏殺手風稍欠順而已。另留意到容廄季內有好演出的馬，大多都是暑期間一直有基本操練以維持狀態，研究此廄的戰馬時，不妨集中循此方向選馬。 「永同歡欣」上季以PP身分來港插三班，四戰得一冠一殿，贏馬一仗是有潘頓之助下贏「成才」和「魅力星星」，水準不算突出，所以今仗配楊明綸掛頭牌，預期會有合理分頭。 不過若將焦點放在「永同歡欣」上季尾785場次三班同程的表現，表面上牠雖然只跑獲一席對三甲馬威脅不大的第四，但當晚因為沒有中場壓地，由第六場開始已見直路有不利內疊的鴛...

2019-09-18