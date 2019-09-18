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內地八月房價漲幅收窄

2019-09-18 列印
        今年以來中央屢次強調「房住不炒」，樓市調控力度不減。中國多地樓市8月份現降溫跡象，房價雖保持上揚態勢，但漲幅均較7月收窄；一線城市的二手房價更為2018年6月以來首次錄得按年跌幅。

  國家統計局昨日公布最新數據顯示，8月份，北京、上海、廣州、深圳4個一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲4.2%，漲幅比7月微回落0.1個百分點。二手住宅銷售價格方面，北上廣深4城市錄得按年下跌0.2%，為2018年6月以來的首次轉降。

  二三線城市來看，8月房價升幅亦均有所收窄。31個二線城市8月新建商品住宅銷售價格按年上漲近一成，較7月回落0.8個百分點。35個三線城市的新建商品住宅按年上升9%，升幅較7月收窄1.2個百分點。
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