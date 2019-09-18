  • 2019年9月18日 星期三
  • 27º
  • 90%
熱門： 港鐵出軌紅磡站連儂牆修例風波

日報新聞 > 財經

航空業入寒冬 港航縮班次

2019-09-18 列印
        本港政局不穩，油價飆升，航空業正步入寒冬。資金緊絀的香港航空將本月至年底的運力調低9%，航班數目亦減少7%，但指出目前未有裁員計劃。

        香港航空表示，由於本港持續發生事件，令旅遊需求大幅下降，根據目前市況，已暫時削減九月至十二月的運力9%，航班數量也會下調7%。港航指，會密切監察市場情況，並適時作出相應的業務調整。

        有報道指，港航為應對營運壓力，要求非飛行職位的員工在下月起至年底，每月放2至4日無薪假期，如情況持續不景，或在明年起大幅裁員。港航回覆傳媒指，致力提供可持續的航空服務，並視員工為重要財產，強調未有裁員計劃，但未有回應薪假期傳聞。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd