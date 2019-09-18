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七月港進出口貨量齊挫

2019-09-18 列印
        中美貿易戰未解決的情況下，本港貿易持續低迷，繼早前公布今年7月本港商品整體出口貨值9個月連跌後，政府統計處昨日又公布本港7月對外商品貿易貨量上錄得出口與進口貨量同比雙重下跌，分別跌6.6%及9.7%，首7個月整體出口及進口貨量亦同比去年分別下滑5.4%及6.7%。當中對美國的七巧量跌幅最大，跌幅逾12%。

  美國為7月單月整體出口貨量同比跌幅最大出口目的地，出口貨量下滑達12.2%，其次為內地，下跌8.6%，台灣則錄得最高增幅，達25.5%；進口變動方面，新加坡為單月下滑最大的進口商品供應地，進口貨量同比跌逾2成。
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