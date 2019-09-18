﻿中環IFC外望——新iPhone出爐掀搶客戰

3香港昨日推出新iPhone月費計畫，iPhone11、iPhone11 Pro、iPhone11 Pro Max 上台月費計畫，分別有四個組合：298元、408元、538元、728元，包數據用量5GB、10GB、15GB、25GB。
示威持續 虛銀料推遲開業
據路透社引述消息人士指，受本港示威衝突事件影響，預期本港虛擬銀行將延遲開業，但除此之外，因建立科技基建、合規程序，以及招聘人手需時，亦阻礙虛擬銀行如期面世。
報道指出，部份虛擬銀行原定最快於本月初推出品牌推廣活動，但鑑於最近的社會形勢而取消有關計劃。其中一名虛擬銀行高層表示，虛擬銀行的服務模式主要針對年輕人、千禧代，惟近期他們很多都走到街上參與遊行示威。
該名高層人士稱，現時很難向年輕族進行品牌推廣活動並吸引他們的興趣，因為他們優先考慮的事情明顯並非開立另一銀行戶口。
消息稱，相信數家虛擬銀行仍可望於今年內試業，並初期只限向員工及其親友等少數人士提供服務。
報道引述渣打香港牽頭組成的虛擬銀行SC Digital Solutions目標在2020年初開始營運；中銀牽頭組成的Livi致力於不久未來推出服務；小米指其虛擬銀行業務仍在籌備階段，螞蟻金服指其虛擬銀行籌備工作進展順利。
高瞻