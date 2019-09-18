﻿評級接連降 恒指失守二萬七 油價轉跌 美股反覆偏軟

市場關注美國聯儲局議息結果，外圍股市反覆偏軟。美股杜指早段跌逾70點，在兩萬七千點附近爭持，跌幅約0.2%。至於標普指數以及納斯達克指數，早段則接近持平。



早前油價因沙特產油設施遇襲而大幅上升，但昨晚卻下跌6%，紐約期指跌破每桶60美元，見59.37美元，主要是外電引述沙特消息指，該國產油量將會在兩至三星期回復正常，較預期更快。中石油（857）以及中海油（883）的預託證券，早段均跌超過2%。



聯儲局展開一連兩日的議息會議，並將在香港時間周四凌晨公佈結果，市場普遍預期美國將會減息。



經濟數據方面，美國8月份工業生產按月增長0.6%，較預期的0.2%為高。至於製造業產出按月增長0.5%，亦較預期的0.2%為高。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27110點，升33點；納斯達克指數收報8186點，升32點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見59.92港元，較香港收市價升0.1港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見345.26港元，較香港收市價升1.66港元。



本港信貸評級及評級展望接連被降，加上中東緊張局勢加劇，打擊投資氣氛。恒指昨日低開181點，二萬七關口失守，加上A股表現不濟，拖累港股進一步下滑，全日只有6隻藍籌股逆市升，恒指最多急插逾430點，低見26694點，收市跌穿50天線（26919），10天線（26860）亦失守，收報26790，挫334點，兩日累跌562點；國指收10502，跌125點，成交680億元。



人行變相減息預期落空，加速內地股市跌勢，跌幅約2%，其中滬指跌穿三千關。上證指數收報2978點，跌1.74%；深成指數收報9722點，降1.97%；市場交投活躍，兩市成交合計增至5859億元人民幣。



港股方面，僅6隻藍籌股錄得升幅。騰訊（700）下滑0.87%，收報343.6元；友邦（1299）降1.63%，收報78.35元；港交所（388）走低1.02%，收報232.6元；滙控（005）挫1.4%，收報59.75元；中石化（386）回吐3.57%，收報4.86元，為跌幅最大藍籌股；神華（1088）升0.96%，收報16.86元，為升幅最大藍籌股。另外，穆迪下調港鐵（066）展望至「負面」，股價收低1.28%報46.2元。



郭台銘棄選 富智康瀉20%



鴻海創辦人郭台銘決定不參與2020年台灣的總統選舉，富智康（2038）開市後急插，一度低見0.96元，大瀉23.2%，最後收瀉20%報1元；鴻騰（6088）下挫3.63%收報3.45元。



美國貿易代表辦公室發言人表示，中美兩國副部級代表，將於周四（19日）在華盛頓會面，並會展開貿易談判，為10月初舉行的高級別談判鋪路，但貿易相關股一於懶理，表現疲軟。耐世特（1316）插4.81%，收報6.53元；創科（669）跌3.29%，收報55.8元；敏實（425）下滑3.04%，收報25.5元；利豐（494）跌2.97%收報0.98元；豬肉股萬洲（288）挫2.54%收報7.29元；申洲（2313）降2.36%收報107.4元。



耀才證券研究部總監植耀輝稱，小長假期過後，市場偏向較多負面消息，投資者擔心油價急升，將進一步增加全球經濟衰退風險，加上穆迪唱淡本港前景，所以現時影響港股的變數有增無減，他相信另一評級機構標普可能跟隨惠譽和穆迪下調對本港的信貸評級，若如是，可謂雪上加霜，所以恒指未必可以回升至近日高位，甚至會下試26000關口。另外，臨近十一國慶，中央或會「維穩」內地A股，預料滬指表現未必太震盪，月底有力企穩3000關樓上。