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﻿人民幣跌近7.1關口

2019-09-18 列印
        美元偏強，加上市場觀望本周美國聯儲局的議息結果及中美副部級貿易談判的進展，人民幣昨顯著下跌，在岸價（CNY）逼近7.1關口，收報7.0929兌1美元，大跌289點子。市場估計在十一國慶前，人民幣仍可靠穩。

        人民幣離岸價（CNH）昨最多曾跌339點子，低見7.0960；截至晚上9時許報7.0926，跌305點子。

        華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，由於沙特石油設施遇襲，地緣政治風險升溫，油價飆升20%，避險情緒再度高漲，帶動美元偏強，加上市場憂慮中國作為主要原油進口國，其經濟或因油價急升而表現更差，以致人民幣受壓。港匯方面，昨先升後回，早段最高升上7.8166兌1美元，創逾7周新高，但其後回軟，最低見7.8264，下跌72點子。
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